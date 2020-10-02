Mooreland football

Theo Sutton of Mooreland intercepts a pass in the first half of Friday's game against Burns Flat-Dill City at Enterline Field in Mooreland. Sutton's interception set up the first touchdown in a 34-6 Mooreland victory. (Photo by Johnny McMahan)

Friday's games

Adair 44, Nowata 6

Apache 37, Walters 6

Arkoma 55, Weleetka 52

Atoka 24, Antlers 20

Beggs 60, Okmulgee 0

Bethany 42, Elk City 28

Bixby 56, Carl Albert 14

Blanchard 33, Ada 0

Booker T. Washington 34, Bartlesville 7

Bowlegs 50, Coyle 0

Buffalo 50, Geary 0

Caddo 36, Quinton 26

Cascia Hall 34, Spiro 20

Choctaw 20, Ponca City 14

Christian Heritage Academy 34, Purcell 28

Claremore 33, Memorial 0

Cleveland 55, Miami 20

Colcord 12, Warner 7

Commerce 24, Afton 14

Community Christian 46, Casady 29

Cushing 42, Harrah 35

Davis 18, Comanche 14

Destiny Christian 52, Keota 50

Dewar 57, Watts 0

Dibble 34, Healdton 22

Duncan 21, Noble 18

Edmond North 14, Moore 7

El Reno 20, MacArthur 17

Elmore City 35, Stratford 6

Eufaula 28, Hugo 0

Fort Gibson 42, Stilwell 25

Fox 45, Temple 0

Gore 47, Central Sallisaw 25

Grove 52, Catoosa 0

Haskell 20, Morris 14

Heritage Hall 37, Perkins-Tryon 20

Hilldale 35, Broken Bow 34

Holdenville 16, Lexington 8

Holland Hall 55, Central 0

Hominy 18, Caney Valley 0

Hooker 26, Sayre 7

Inola 28, Jay 7

Jenks 38, Broken Arrow 30

Jones 27, Chandler 15

Keyes 58, Pocola 8

Kingston 28, Lone Grove 8

Lincoln Christian 61, Locust Grove 6

Marlow 47, Lindsay 0

McAlester 57, Tulsa East Central 14

McGuinness 55, Woodward 14

McLoud 48, Mount St. Mary 20

Metro Christian 45, Henryetta 0

Mooreland 34, Burns Flat-Dill City 6

Norman 27, Edmond Memorial 20

Oaks 60, Wilson-Henryetta 14

Okemah 36, Allen 24

Oklahoma Bible 34, Watonga 7

Oklahoma Christian School 33, Alva 14

Oklahoma Union 53, Wyandotte 0

Owasso 33, Norman North 22

Pauls Valley 39, Little Axe 6

Pawhuska 92, Fairland 0

Perry 51, Blackwell 14

Piedmont 57, Guymon 0

Poteau 28, McLain/TSST 18

Pryor 54, Glenpool 21

Quapaw 50, Ketchum 18

Sallisaw 42, Muldrow 14

Sand Springs 45, Muskogee 14

Seminole 56, Tulsa Webster 19

Sequoyah-Claremore 29, Salina 6

Shawnee 36, Tulsa Edison 11

Snyder 42, Seiling 20

Sperry 48, Dewey 6

Stigler 56, Checotah 39

Stillwater 48, Del City 27

Strother 52, Depew 34

Sulphur 55, Madill 6

Thomas Fay Custer 34, Fairview 13

Timberlake 76, Welch 0

Turpin 52, Ringwood 30

Tuttle 40, Tecumseh 7

Tyrone 55, Sharon-Mutual 8

Verdigris 31, Berryhill 14

Vian 58, Roland 7

Victory Christian 42, Kiefer 40

Vinita 38, Mannford 7

Wagoner 28, Bristow 7

Waurika 46, Canton 0

Wayne 53, Rush Springs 13

Waynoka 52, Boise City 6

Wesleyan (Bartlesville) Christian 54, Deer Creek-Lamont 8

Wetumka 50, Prue 44

Wewoka 71, Mounds 7

Yukon 42, Enid 24

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Anadarko vs. Bridge Creek, ccd.

Newkirk vs. Hennessey, ccd.

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