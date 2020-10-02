Friday's games
Adair 44, Nowata 6
Apache 37, Walters 6
Arkoma 55, Weleetka 52
Atoka 24, Antlers 20
Beggs 60, Okmulgee 0
Bethany 42, Elk City 28
Bixby 56, Carl Albert 14
Blanchard 33, Ada 0
Booker T. Washington 34, Bartlesville 7
Bowlegs 50, Coyle 0
Buffalo 50, Geary 0
Caddo 36, Quinton 26
Cascia Hall 34, Spiro 20
Choctaw 20, Ponca City 14
Christian Heritage Academy 34, Purcell 28
Claremore 33, Memorial 0
Cleveland 55, Miami 20
Colcord 12, Warner 7
Commerce 24, Afton 14
Community Christian 46, Casady 29
Cushing 42, Harrah 35
Davis 18, Comanche 14
Destiny Christian 52, Keota 50
Dewar 57, Watts 0
Dibble 34, Healdton 22
Duncan 21, Noble 18
Edmond North 14, Moore 7
El Reno 20, MacArthur 17
Elmore City 35, Stratford 6
Eufaula 28, Hugo 0
Fort Gibson 42, Stilwell 25
Fox 45, Temple 0
Gore 47, Central Sallisaw 25
Grove 52, Catoosa 0
Haskell 20, Morris 14
Heritage Hall 37, Perkins-Tryon 20
Hilldale 35, Broken Bow 34
Holdenville 16, Lexington 8
Holland Hall 55, Central 0
Hominy 18, Caney Valley 0
Hooker 26, Sayre 7
Inola 28, Jay 7
Jenks 38, Broken Arrow 30
Jones 27, Chandler 15
Keyes 58, Pocola 8
Kingston 28, Lone Grove 8
Lincoln Christian 61, Locust Grove 6
Marlow 47, Lindsay 0
McAlester 57, Tulsa East Central 14
McGuinness 55, Woodward 14
McLoud 48, Mount St. Mary 20
Metro Christian 45, Henryetta 0
Mooreland 34, Burns Flat-Dill City 6
Norman 27, Edmond Memorial 20
Oaks 60, Wilson-Henryetta 14
Okemah 36, Allen 24
Oklahoma Bible 34, Watonga 7
Oklahoma Christian School 33, Alva 14
Oklahoma Union 53, Wyandotte 0
Owasso 33, Norman North 22
Pauls Valley 39, Little Axe 6
Pawhuska 92, Fairland 0
Perry 51, Blackwell 14
Piedmont 57, Guymon 0
Poteau 28, McLain/TSST 18
Pryor 54, Glenpool 21
Quapaw 50, Ketchum 18
Sallisaw 42, Muldrow 14
Sand Springs 45, Muskogee 14
Seminole 56, Tulsa Webster 19
Sequoyah-Claremore 29, Salina 6
Shawnee 36, Tulsa Edison 11
Snyder 42, Seiling 20
Sperry 48, Dewey 6
Stigler 56, Checotah 39
Stillwater 48, Del City 27
Strother 52, Depew 34
Sulphur 55, Madill 6
Thomas Fay Custer 34, Fairview 13
Timberlake 76, Welch 0
Turpin 52, Ringwood 30
Tuttle 40, Tecumseh 7
Tyrone 55, Sharon-Mutual 8
Verdigris 31, Berryhill 14
Vian 58, Roland 7
Victory Christian 42, Kiefer 40
Vinita 38, Mannford 7
Wagoner 28, Bristow 7
Waurika 46, Canton 0
Wayne 53, Rush Springs 13
Waynoka 52, Boise City 6
Wesleyan (Bartlesville) Christian 54, Deer Creek-Lamont 8
Wetumka 50, Prue 44
Wewoka 71, Mounds 7
Yukon 42, Enid 24
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Anadarko vs. Bridge Creek, ccd.
Newkirk vs. Hennessey, ccd.
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