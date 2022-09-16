Seiling game 2

Cody Peaster of Seiling picks up some yardage against Oklahoma Bible Academy Friday night. OBA won the game 58-34. (Photo by Johnny McMahan)

Week 3 Oklahoma high school football scores

6A

Yukon 28, Norman North 23

Stillwater 36, Norman 33

Mustang 41, Springdale (Ark) Har-Ber 13

Enid 34, Edmond North 17

Tahlequah 38, Sallisaw 27

Sand Springs 48, Ponca City 25

Lawton 30, Lawton Eisenhower 16

Collinsville 35, Bartlesville 25

Midwest City 38, Putnam City North 8

Southeast 80, U. S. Grant 7

5A

Blanchard 40, Shawnee 13

Skiatook 47, Nathan Hale 12

Glenpool 48, Fort Gibson 20

Piedmont 51, Duncan 0

Guthrie 24, Tuttle 20

Elgin 41, Weatherford 10

Coweta 50, Pryor 0

Claremore 27, Hilldale 10

Grove 28, Wagoner 20

Tulsa Edison 27, Catoosa 0

Carl Albert 45, Elk City 2

Class 4A

Newcastle 34, Woodward 12

Stigler 55, Stilwell 14

Bridge Creek 20, Western Heights 6

Heritage Hall 43, John Marshall 0

Poteau 30, Chandler 21

Chickasha 42, Anadarko 20

Class 3A

Perkins 34, Marlow 21

Bristow 56, Mannford 28

Christian Heritage 42, Mt. Saint Mary 21

Shiloh Christian (Ark) 42, Lincoln Christian 35

Douglass 28, OK Patriots 9

Verdigris 40, Beggs 6

Muldrow 34, Spiro 7

Holdenville 28, North Rock Creek 13

Class 2A

Tishomingo 42, Elmore City 28

Ashdown, Ark. 33, Idabel 27

Pawhuska 48, Woodland 46

Westville 44, Seq. Tahlequah 22

Kellyville 42, Mounds 21

Tonkawa 66, Blackwell 14

Bethel 35, Little Axe 0

Morrison 18, Newkirk 6

Tulsa NOAH 46, Chisholm 28

Nowata 42, Hulberet 19

Central Sallisaw 30, Roland 21

Vinita 46, Sperry 10

Stroud 38, Okemah 22

Morris 30, Haskell 0

Kiefer 55, Keys 0

Warner 33, Chouteau 14

Crooked Oak 14, Wayne 7

Atoka 36, Antlers 22

Class A

Davis 34,Wynnewood 28

Empire 41, Healdton 38

Minco 20, Merritt 7

Mangum 49, Sayre 30

Stratford 53,Konawa 14

Burns Flat-Dill City 56, Snyder 8

Tonkawa 66, Blackwell 14

Hinton 48, Carnegie 0

Texhoma 26, Watonga 0

Central Sallisaw 30, Roland 21

Quapaw 41, Northeast 12

Ringing 41, Apache 8

Porter 41, Wyandotte 0

Gore 54, Savanna 0

Fairland 30, Liberty 29

Nowata 42, Hulbert 19

Chelsea 46, Caney Valley 6

Class B

Oklahoma Bible 58, Seiling 34

Southwest Covenant 70, Summit Christian 40

Wesleyan Christian 53, Barnsdall 52

Laverne 52, Okeene 12

Davenport 26, Yale 6

Garber 70, Drumright 50

Quinton 48, Cave Springs 0

Foyil 30, South Coffeyville 16

Tyrone 42, Beaver 6

Tipon 48, Cyril 14

Waukomis 62, Kremlin-Hillsdale 14

Dewar 60, Depew 12

Waynoka 58, Ringwood 32

Canton 54, Corn Bible 8

Turpin 52, Buffalo 6

Laverne 52, Okeene 12

Covington-Douiglas 48, DCLA 0

Wetumka 47, Arkoma 0

Maysville 56, Alex 6

Weleetka 60, Paoli -0

Balko-Forgan 46, Boise City 0

Waurika 46, Grandfield 0

Keota 52, Porum 0

Webbers Falls 48, Oaks 16

Hollis 46, Mountain View-Gotebo 6

Ryan 50, Central Marlow 36

Welch 48, Bluejacket 0

Class C

Geary 42, Coyle 24

Webbers Falls 46, Oaks 16

Graham-Dustin 36, Olive 34

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