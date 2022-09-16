Week 3 Oklahoma high school football scores
6A
Yukon 28, Norman North 23
Stillwater 36, Norman 33
Mustang 41, Springdale (Ark) Har-Ber 13
Enid 34, Edmond North 17
Tahlequah 38, Sallisaw 27
Sand Springs 48, Ponca City 25
Lawton 30, Lawton Eisenhower 16
Collinsville 35, Bartlesville 25
Midwest City 38, Putnam City North 8
Southeast 80, U. S. Grant 7
5A
Blanchard 40, Shawnee 13
Skiatook 47, Nathan Hale 12
Glenpool 48, Fort Gibson 20
Piedmont 51, Duncan 0
Guthrie 24, Tuttle 20
Elgin 41, Weatherford 10
Coweta 50, Pryor 0
Claremore 27, Hilldale 10
Grove 28, Wagoner 20
Tulsa Edison 27, Catoosa 0
Carl Albert 45, Elk City 2
Class 4A
Newcastle 34, Woodward 12
Stigler 55, Stilwell 14
Bridge Creek 20, Western Heights 6
Heritage Hall 43, John Marshall 0
Poteau 30, Chandler 21
Chickasha 42, Anadarko 20
Class 3A
Perkins 34, Marlow 21
Bristow 56, Mannford 28
Christian Heritage 42, Mt. Saint Mary 21
Shiloh Christian (Ark) 42, Lincoln Christian 35
Douglass 28, OK Patriots 9
Verdigris 40, Beggs 6
Muldrow 34, Spiro 7
Holdenville 28, North Rock Creek 13
Class 2A
Tishomingo 42, Elmore City 28
Ashdown, Ark. 33, Idabel 27
Pawhuska 48, Woodland 46
Westville 44, Seq. Tahlequah 22
Kellyville 42, Mounds 21
Tonkawa 66, Blackwell 14
Bethel 35, Little Axe 0
Morrison 18, Newkirk 6
Tulsa NOAH 46, Chisholm 28
Nowata 42, Hulberet 19
Central Sallisaw 30, Roland 21
Vinita 46, Sperry 10
Stroud 38, Okemah 22
Morris 30, Haskell 0
Kiefer 55, Keys 0
Warner 33, Chouteau 14
Crooked Oak 14, Wayne 7
Atoka 36, Antlers 22
Class A
Davis 34,Wynnewood 28
Empire 41, Healdton 38
Minco 20, Merritt 7
Mangum 49, Sayre 30
Stratford 53,Konawa 14
Burns Flat-Dill City 56, Snyder 8
Tonkawa 66, Blackwell 14
Hinton 48, Carnegie 0
Texhoma 26, Watonga 0
Central Sallisaw 30, Roland 21
Quapaw 41, Northeast 12
Ringing 41, Apache 8
Porter 41, Wyandotte 0
Gore 54, Savanna 0
Fairland 30, Liberty 29
Nowata 42, Hulbert 19
Chelsea 46, Caney Valley 6
Class B
Oklahoma Bible 58, Seiling 34
Southwest Covenant 70, Summit Christian 40
Wesleyan Christian 53, Barnsdall 52
Laverne 52, Okeene 12
Davenport 26, Yale 6
Garber 70, Drumright 50
Quinton 48, Cave Springs 0
Foyil 30, South Coffeyville 16
Tyrone 42, Beaver 6
Tipon 48, Cyril 14
Waukomis 62, Kremlin-Hillsdale 14
Dewar 60, Depew 12
Waynoka 58, Ringwood 32
Canton 54, Corn Bible 8
Turpin 52, Buffalo 6
Laverne 52, Okeene 12
Covington-Douiglas 48, DCLA 0
Wetumka 47, Arkoma 0
Maysville 56, Alex 6
Weleetka 60, Paoli -0
Balko-Forgan 46, Boise City 0
Waurika 46, Grandfield 0
Keota 52, Porum 0
Webbers Falls 48, Oaks 16
Hollis 46, Mountain View-Gotebo 6
Ryan 50, Central Marlow 36
Welch 48, Bluejacket 0
Class C
Geary 42, Coyle 24
Webbers Falls 46, Oaks 16
Graham-Dustin 36, Olive 34
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